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Стало відомо, хто може очолити «Укрнафту»
23:22 08.11.2022 |
Компанію "Укрнафта", акції якої було примусово вилучено у колишніх власників та передано Міністерству оборони, може очолити колишній гендиректор WOG Сергій Корецький.
Про це повідомило джерело РБК-Україна.
За інформацією джерел на ринку, рішення про призначення Корецького головою правління компанії планується прийняти в найближчий час новопризначеною наглядовою радою компанії.
До жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG. Потім займався власним бізнесом. Досі "Украфту" очолював Олег Гез.
Раніше стало відомо, що вчора, 7 листопада, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ " Запоріжтрансформатор".
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