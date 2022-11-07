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АНАЛІТИКА

Акції росіянина Гінера в PIN Банку перейшли в управління АРМА

 

Шевченківський районний суд Києва передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгену Гінеру.

В судовій ухвалі повідомляється, що вони заарештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ).

Слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії, та на цій підставі добилось судового арешту на один із його ключових активів в Україні - акції PIN Bank.

Також заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів.

З 24 жовтня ці активи переходять в управління АРМА "для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їхнього збереження та збереження їхньої економічної вартості".

Того самого дня стало відомо, що НБУ позбавив Гінера права голосу у PIN Bank.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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