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Кабмін вирішив розпочати конкурсний відбір до наглядової ради «Нафтогазу»
18:12 04.11.2022 |
Кабінет міністрів доручив розпочати новий конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засіданні Кабміну у п'ятницю, 4 листопада, повідомляє пресслужба уряду.
"Сьогодні з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України", за підтримки профільних міністерств та номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - сказав прем'єр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 3 листопада офіційно призначив ексміністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Наразі "Нафтогаз" знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Кабміну.
Нагадаємо, у вересні посли країн "Великої сімки" (G7) закликали українську владу прискорити процес формування наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Наприкінці листопада минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" буде сформована до кінця 2021 року, однак її призначення відклали.
У вересні 2021 року всі три незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" подали у відставку, звинувативши голову правління компанії Юрія Вітренка в ігноруванні рішень наглядової ради. Незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" були його глава Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо ван дер Гейден. Представниками уряду в наглядовій раді були Юлія Ковалів і Наталя Бойко, їх повноваження закінчувалися в 2022 році.
Разом із незалежними членами наглядової ради у відставку пішли члени правління компанії Отто Ватерландер (головний виконавчий директор з транформації) та Петер ван Дріл (фінансовий директор).
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