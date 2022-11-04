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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На ЗАЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ

 

Чотири нові експерти МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС, щоб змінити своїх колег на станції, повідомив у четвер гендиректор цього агентства Рафаель Гроссі.

"Нова група з чотирьох експертів МАГАТЕ прибула сьогодні на Запорізьку АЕС, щоб змінити чотирьох експертів, які перебували на об'єкті впродовж останніх чотирьох тижнів", - ідеться в повідомленні.

Гроссі наголосив, що "це була друга ротація експертів агентства", відколи він 1 вересня відвідав АЕС.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому нам вдалося успішно здійснити ротацію персоналу на Запорізькій АЕС. Їх присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій у центрі зони бойових дій", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. З 28 лютого 2022 року ЗАЕС контролює російська армія.

Усі блоки Запорізької АЕС з 11 вересня перебували в стані холодного зупину внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС і руйнування енергетичної інфраструктури.

У середу, 2 листопада, близько 22:00 унаслідок чергового обстрілу знову було відключено основну зовнішню лінію електропередачі напругою 750 кВ, а незабаром після півночі було знеструмлено лінію резервного електропостачання напругою 330 кВ. Як зазначає МАГАТЕ, тривають ремонтні роботи на лінії 330 кВ. Наразі ЗАЕС отримує електроенергію для основних функцій ядерної безпеки та захисту від своїх дизельних аварійних генераторів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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