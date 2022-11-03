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Вітренко офіційно припинив роботу на посаді голови правління Нафтогазу
20:05 03.11.2022 |
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що його звільнення прискорить призначення наглядової ради Нафтогазу.
Про це він заявив наприкінці свого останнього робочого дня у компанії, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.
"Сподіваюся, що моє звільнення прискорить призначення наглядової ради. Це важливо для компанії та для країни, оскільки наглядова рада може стати драйвером корпоративної трансформації та навіть трансформації всієї галузі. Крім команди, у компанії є позитивна репутація серед міжнародних партнерів, а це зараз важливо для перемоги та відновлення України", - сказав Вітренко.
Він подякував співробітникам Нафтогазу за результати, яких вдалося досягнути за час, що він очолював компанію. Зокрема, Вітренко відмітив збільшення видобутку газу на виснажених родовищах, забезпечення надійності постачання "блакитного палива".
"Спільними зусиллями ми зробили значний внесок у зупинку Північного потоку-2, навіть коли він вже добудований. Ви повернули компанію на рейки ринкових реформ», - підкреслив Вітренко у своєму зверненні до співробітників Нафтогазу.
Він також наголосив на тому, що у компанії є концепція трансформації сектору, продумані важелі змін, є успішні пілотні проєкти. Так, вже йде робота над суттєвим збільшенням видобутку завдяки застосуванню нових технологій, розпочинається новий арбітраж з газпромом по транзиту, продовжується арбітраж проти росії по активах в Криму, подана скарга на газпром в антимонопольний орган ЄС.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 1 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Він очолював компанію із кінця квітня 2021 року. Вітренко обійматиме посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно.
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