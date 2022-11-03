Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вітренко офіційно припинив роботу на посаді голови правління Нафтогазу

 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що його звільнення прискорить призначення наглядової ради Нафтогазу.

Про це він заявив наприкінці свого останнього робочого дня у компанії, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

"Сподіваюся, що моє звільнення прискорить призначення наглядової ради. Це важливо для компанії та для країни, оскільки наглядова рада може стати драйвером корпоративної трансформації та навіть трансформації всієї галузі. Крім команди, у компанії є позитивна репутація серед міжнародних партнерів, а це зараз важливо для перемоги та відновлення України", - сказав Вітренко.

Він подякував співробітникам Нафтогазу за результати, яких вдалося досягнути за час, що він очолював компанію. Зокрема, Вітренко відмітив збільшення видобутку газу на виснажених родовищах, забезпечення надійності постачання "блакитного палива".

"Спільними зусиллями ми зробили значний внесок у зупинку Північного потоку-2, навіть коли він вже добудований. Ви повернули компанію на рейки ринкових реформ», - підкреслив Вітренко у своєму зверненні до співробітників Нафтогазу.

Він також наголосив на тому, що у компанії є концепція трансформації сектору, продумані важелі змін, є успішні пілотні проєкти. Так, вже йде робота над суттєвим збільшенням видобутку завдяки застосуванню нових технологій, розпочинається новий арбітраж з газпромом по транзиту, продовжується арбітраж проти росії по активах в Криму, подана скарга на газпром в антимонопольний орган ЄС.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 1 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Він очолював компанію із кінця квітня 2021 року. Вітренко обійматиме посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6288
  0,5906
 1,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5420  0,27 0,69 40,4920  0,25 0,62
EUR 38,5772  0,07 0,18 39,7492  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес