Загальний збиток Нафтогазу за І півріччя перевищив ₴57 мільярдів

Загальний збиток НАК «Нафтогаз України» за підсумками роботи в першому півріччі 2022 року становив 57,16 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«НАК «Нафтогаз України» опублікувала консолідовану фінансову звітність за І півріччя 2022, огляд якої був здійснений незалежними міжнародними аудиторами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальний збиток Групи за перше півріччя 2022 року становив 57 159 млн грн.

При цьому в Нафтогазі підкреслюють, що, починаючи з квітня, попри активні бойові дії, компанія змогла адаптуватися до нових умов і забезпечила прибуток 420 млн грн у другому кварталі 2022 року. Цього вдалося досягнути, зокрема через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов'язки.

Водночас, згідно із консолідованим фінансовим планом Нафтогазу на 2022 рік, за результатами року передбачено прибуток у 91,8 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2021 році чистий прибуток Групи Нафтогаз становив 12,1 млрд грн, тоді як 2020 рік група закінчила зі збитком у понад 19 млрд грн.