Фінансові новини
- |
- 03.11.22
- |
- 20:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Загальний збиток Нафтогазу за І півріччя перевищив ₴57 мільярдів
19:59 03.11.2022 |
Загальний збиток НАК «Нафтогаз України» за підсумками роботи в першому півріччі 2022 року становив 57,16 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.
«НАК «Нафтогаз України» опублікувала консолідовану фінансову звітність за І півріччя 2022, огляд якої був здійснений незалежними міжнародними аудиторами», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загальний збиток Групи за перше півріччя 2022 року становив 57 159 млн грн.
При цьому в Нафтогазі підкреслюють, що, починаючи з квітня, попри активні бойові дії, компанія змогла адаптуватися до нових умов і забезпечила прибуток 420 млн грн у другому кварталі 2022 року. Цього вдалося досягнути, зокрема через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов'язки.
Водночас, згідно із консолідованим фінансовим планом Нафтогазу на 2022 рік, за результатами року передбачено прибуток у 91,8 млрд грн.
Як повідомлялося, у 2021 році чистий прибуток Групи Нафтогаз становив 12,1 млрд грн, тоді як 2020 рік група закінчила зі збитком у понад 19 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником «Нафтогазу»
|Українці збирають гроші на 50 БТР Spartan. Чому вони потрібні Силам оборони
|Іспанія передає Україні батарею ЗРК, чотири системи ППО Hawk, гармати та снаряди
|Ердоган заявив про відновлення роботи «зернового коридору» уже 2 листопада
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Вітренко офіційно припинив роботу на посаді голови правління Нафтогазу
|Загальний збиток Нафтогазу за І півріччя перевищив ₴57 мільярдів
|НБУ заборонив набуття Андрієм Косоговим істотної участі в Альфа-банку
|Верховний суд задовольнив позов «Укрнафти» до ДПС на 3,3 млрд грн
|БЭБ устроило обыски у крупнейшего частного добытчика титановых руд в Украине
|Енергоатом призначив гендиректора Рівненської АЕС
|«Метінвест» працює на 30%-50% потужностей, зможе відновити виробництво на вцілілих заводах за пів року-рік після війни - СЕО
Бізнес
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу