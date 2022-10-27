БЭБ устроило обыски у крупнейшего частного добытчика титановых руд в Украине

Бюро экономической безопасности в четверг устроило обыски в центральном офисе компании Велта, занимающейся добычей титановой руды в Кировоградской области, и на самом производстве. Об этом говорится на странице компании Facebook.

"Парализовать работу Велты не смогли российские войска, но могут полностью остановить украинские чиновники", - заявил гендиректор и владелец компании Андрей Бродский.

Летом в БЭБ рассказали LIGA.net, что Велта фигурирует в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании.

Но Бродский намекает, что претензии Бюро могут быть связаны с тем, что Велта лоббирует в США идею замещения российского титана украинским.



Велта оперирует Бирзуловским месторождением титановых руд и строит горно-обогатительный комбинат на Ликаревском месторождении. Оба находятся в Новомиргородском районе Кировоградской области. По состоянию на январь 2021 года ресурсная база ильменита компании достигала до 6 млн тонн.

Это крупнейший добытчик и экспортер титаносодержащих руд в Украине после государственной Объединенной горно-химической компании.

"Титан - это мощный геополитический инструмент, который может подорвать экономику нашего врага и закрепить отношения Украины с союзниками", - заявил Бродский.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече, потому что "ситуация вокруг Велты - вопрос национальной безопасности".





