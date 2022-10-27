Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

БЭБ устроило обыски у крупнейшего частного добытчика титановых руд в Украине

19:39 27.10.2022 |

Новини компаній

 

Бюро экономической безопасности в четверг устроило обыски в центральном офисе компании Велта, занимающейся добычей титановой руды в Кировоградской области, и на самом производстве. Об этом говорится на странице компании Facebook.

"Парализовать работу Велты не смогли российские войска, но могут полностью остановить украинские чиновники", - заявил гендиректор и владелец компании Андрей Бродский.

Летом в БЭБ рассказали LIGA.net, что Велта фигурирует в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании.
Но Бродский намекает, что претензии Бюро могут быть связаны с тем, что Велта лоббирует в США идею замещения российского титана украинским.


Велта оперирует Бирзуловским месторождением титановых руд и строит горно-обогатительный комбинат на Ликаревском месторождении. Оба находятся в Новомиргородском районе Кировоградской области. По состоянию на январь 2021 года ресурсная база ильменита компании достигала до 6 млн тонн.

Это крупнейший добытчик и экспортер титаносодержащих руд в Украине после государственной Объединенной горно-химической компании.

"Титан - это мощный геополитический инструмент, который может подорвать экономику нашего врага и закрепить отношения Украины с союзниками", - заявил Бродский.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о личной встрече, потому что "ситуация вокруг Велты - вопрос национальной безопасности".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес