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Енергоатом призначив гендиректора Рівненської АЕС
17:37 27.10.2022 |
НАЕК "Енергоатом" призначила генеральним директором Рівненської атомної електростанції (РАЕС) Павла Ковтонюка.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.
"Сьогодні, 27 жовтня 2022 року, президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін під час робочої наради на Рівненській АЕС оголосив про ухвалені кадрові рішення та представив колективу нових керівників станції. Генеральним директором Рівненської атомної електростанції став Павло Ковтонюк", - ідеться у повідомленні.
Із червня 2022 року Ковтонюк виконував обов'язки генерального директора РАЕС. Зазначається, що загалом на станції він працює понад 35 років, з яких майже 14 - головним інженером і заступником гендиректора.
Головним інженером - першим заступником генерального директора РАЕС Енергоатом призначив Вячеслава Стоянова. Упродовж останніх чотирьох місяців він був виконувачем обов'язків на цій посаді.
Як повідомлялося, Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.
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