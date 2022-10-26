Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд передав в управління АРМА одне з найбільших хімічних підприємств України

 
Братський районний суд Миколаївської області заарештував та передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) калуський завод Карпатнафтохім. Про це повідомляється у судовому реєстрі (1, 2).


Ці рішення ухвалені в рамках кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу), яке розслідує один із районних відділів поліції в Миколаївській області.

У рішенні суду наводиться перелік із 35 об'єктів нерухомого майна, яким володіє ТОВ "Карпатнафтохім". Це адміністративні, виробничі будівлі й споруди, цехи, бази, вісім земельних ділянок. Переважна більшість нерухомого майна - в Калуші, де розташований Карпатнафтохім.

7 жовтня слідчий суддя Братського райсуду наклала на нього арешт, а 21 жовтня заарештоване майно передали АРМА. Також агентство отримало в управління корпоративні права на Карпатнафтохім, які належать нідерландській Karpaty Chemical.

Ухвали оскарженню не підлягають.

З судових рішень також стало відомо, що 10 вересня генеральний директор Карпатнафтохім отримав підозру в умисному ухиленні від сплати 2,2 млрд грн податків.

Карпатнафтохім створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником Карпатнафтохіму раніше був російський Лукойл, зараз - нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у Лукойлу після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення Карпатнафтохім зупинив роботу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6417
  0,5613
 1,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2217  0,36 0,92 40,2643  0,30 0,75
EUR 38,1127  0,06 0,16 39,4780  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес