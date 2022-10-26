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Суд передав в управління АРМА одне з найбільших хімічних підприємств України
16:15 26.10.2022 |
Ці рішення ухвалені в рамках кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу), яке розслідує один із районних відділів поліції в Миколаївській області.
У рішенні суду наводиться перелік із 35 об'єктів нерухомого майна, яким володіє ТОВ "Карпатнафтохім". Це адміністративні, виробничі будівлі й споруди, цехи, бази, вісім земельних ділянок. Переважна більшість нерухомого майна - в Калуші, де розташований Карпатнафтохім.
7 жовтня слідчий суддя Братського райсуду наклала на нього арешт, а 21 жовтня заарештоване майно передали АРМА. Також агентство отримало в управління корпоративні права на Карпатнафтохім, які належать нідерландській Karpaty Chemical.
Ухвали оскарженню не підлягають.
З судових рішень також стало відомо, що 10 вересня генеральний директор Карпатнафтохім отримав підозру в умисному ухиленні від сплати 2,2 млрд грн податків.
Карпатнафтохім створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником Карпатнафтохіму раніше був російський Лукойл, зараз - нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у Лукойлу після того, як він потрапив під санкції.
Після початку російського вторгнення Карпатнафтохім зупинив роботу.
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