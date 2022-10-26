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Укрзалізниця отримала 35 генераторів для безперебійної роботи вокзалів

18:34 25.10.2022 |

Новини компаній

 

Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Хреста України 35 генераторів для безперебійної роботи залізничних вокзалів, йдеться у Telegram-каналі перевізника.

Вони призначені для вокзалів у Запоріжжі (два вокзали), Вінниці, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (два вокзали), Ковелі, Коломиї, Мукачево, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові (два вокзали) та на станціях Тараса Шевченка і Дарниця.
Загальна вартість гуманітарної допомоги - майже 12 млн грн.

"Це не просто крок назустріч Укрзалізниці, це крок назустріч всім пасажирам. На вокзалах розгортатимуть точки, де можна буде отримати чай, каву, погрітися, і ці генератори дозволять зробити вокзали незалежними від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України", - заявив член правління УЗ Олександр Перцовський.

Раніше Укрзалізниця вже отримала від Червоного хреста 154 водонагрівача, які були розподілені серед 79 вокзалів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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