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НБУ позбавив російських акціонерів права голосу у трьох українських банках

 

Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу у банках "Форвард", "Український капітал" та Перший інвестиційний банк, повідомляється на сайті центробанку.

Згідно з повідомленням, регулятор заборонив ТОВ "Скела Терціум", який володіє 21,39% акцій у банку "Український капітал", користуватися правом голови, а також заборонив голосувати мажоритарному акціонеру ПІБу Євгену Гінеру (88,89%).

У Форвард Банку Нацбанк тимчасово заборонив голосувати Рустаму Таріко (опосередковано 100% акцій), АТ "Компанія "Російський стандарт" (опосередковано 100%), ТОВ "Російський Стандарт-Інвест" (14,64% опосередковано) та АТ "Банк Російський Стандарт" (100% прямо).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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