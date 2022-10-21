Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР візьме 50% ризиків за кредитами Кредит Агріколь та Кредо Банку на EUR85 млн

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) візьме на себе 50% ризиків щодо кредитів на забезпечення продовольчої безпеки та інших критичних потреб, які нададуть позичальникам Кредит Агріколь Банк (Київ) та Кредобанк (Львів) на загальну суму, еквівалентну, відповідно, EUR50 та EUR35 млн.

Як зазначено у повідомленні банку, його рада директорів затвердила ці проєкти 14 жовтня, фінансування банку становитиме відповідно EUR12,5 млн та EUR8,75 млн.

ЄБРР уточнив, що проєкти затверджено на основі надання йому не менше 50% донорського фінансування Спеціальним фондом реагування на кризові ситуації ЄБРР у рамках спеціального вікна зі створеного банком пакета реагування на війну в Україні.

Затверджені програми підтримають продовольчу безпеку в Україні за рахунок розширення кредитних можливостей банків та надання необхідного доступу до фінансування українським приватним компаніям, які працюють у найважливіших галузях, пов'язаних із агропромисловим комплексом: сільське господарство, переробка продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, транспортування та імпорт.

Також можуть фінансуватися інші важливі критичні проєкти, наприклад у сфері фармацевтики.

Тижнем раніше ЄБРР повідомив про затвердження таких проєктів для ПроКредит Банку та ОТП Банку (обидва - Київ) на загальну суму. Еквівалентну, відповідно, EUR25 млн та EUR8,75 млн, а також 50% ризиків за договорами лізингу "ОТП Лізинг" на загальну суму EUR19,5 млн.

Кредобанк, як зазначає ЄБРР, це провідний універсальний банк у західній частині України, що посідає 14-те місце за сукупними активами ($1,1 млрд, ринкова частка 1,6%) із 67 банків країни (або 7-е місце із 16 іноземних банків) станом на кінець першого півріччя 2022 року), що працює через 65 філій і має 58 тис. корпоративних та 500 тис. роздрібних клієнтів. Банк на 100% належить PKO Bank Polski SA, найбільшому системно значущому банку Польщі, котирується на WSE, у якому 29,4% володіє Міністерство державних активів Республіки Польща.

Як вказує ЄБРР, Креді Агріколь Банк - дочірній банк французької Agricole S.A., який займає 10-те місце за розміром активів ($2,0 млрд, ринкова частка 3,0%), здійснює традиційні банківські операції, пропонуючи кредитування, прийом депозитів, комісійні послуги корпоративним та приватним клієнтам через загальнонаціональну мережу із 148 відділень та 300 банкоматів та кіосків самообслуговування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6500  0,18 0,44 40,8000  0,05 0,13
EUR 38,1833  0,04 0,12 39,5229  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес