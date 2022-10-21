ЄБРР візьме 50% ризиків за кредитами Кредит Агріколь та Кредо Банку на EUR85 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) візьме на себе 50% ризиків щодо кредитів на забезпечення продовольчої безпеки та інших критичних потреб, які нададуть позичальникам Кредит Агріколь Банк (Київ) та Кредобанк (Львів) на загальну суму, еквівалентну, відповідно, EUR50 та EUR35 млн.

Як зазначено у повідомленні банку, його рада директорів затвердила ці проєкти 14 жовтня, фінансування банку становитиме відповідно EUR12,5 млн та EUR8,75 млн.

ЄБРР уточнив, що проєкти затверджено на основі надання йому не менше 50% донорського фінансування Спеціальним фондом реагування на кризові ситуації ЄБРР у рамках спеціального вікна зі створеного банком пакета реагування на війну в Україні.

Затверджені програми підтримають продовольчу безпеку в Україні за рахунок розширення кредитних можливостей банків та надання необхідного доступу до фінансування українським приватним компаніям, які працюють у найважливіших галузях, пов'язаних із агропромисловим комплексом: сільське господарство, переробка продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, транспортування та імпорт.

Також можуть фінансуватися інші важливі критичні проєкти, наприклад у сфері фармацевтики.

Тижнем раніше ЄБРР повідомив про затвердження таких проєктів для ПроКредит Банку та ОТП Банку (обидва - Київ) на загальну суму. Еквівалентну, відповідно, EUR25 млн та EUR8,75 млн, а також 50% ризиків за договорами лізингу "ОТП Лізинг" на загальну суму EUR19,5 млн.

Кредобанк, як зазначає ЄБРР, це провідний універсальний банк у західній частині України, що посідає 14-те місце за сукупними активами ($1,1 млрд, ринкова частка 1,6%) із 67 банків країни (або 7-е місце із 16 іноземних банків) станом на кінець першого півріччя 2022 року), що працює через 65 філій і має 58 тис. корпоративних та 500 тис. роздрібних клієнтів. Банк на 100% належить PKO Bank Polski SA, найбільшому системно значущому банку Польщі, котирується на WSE, у якому 29,4% володіє Міністерство державних активів Республіки Польща.

Як вказує ЄБРР, Креді Агріколь Банк - дочірній банк французької Agricole S.A., який займає 10-те місце за розміром активів ($2,0 млрд, ринкова частка 3,0%), здійснює традиційні банківські операції, пропонуючи кредитування, прийом депозитів, комісійні послуги корпоративним та приватним клієнтам через загальнонаціональну мережу із 148 відділень та 300 банкоматів та кіосків самообслуговування.

