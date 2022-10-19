Син загиблого внаслідок російського обстрілу власника «Нібулона» Вадатурського став гендиректором компанії

Генеральним директором одного з найбільших сільськогосподарських підприємств України компанії "Нібулон" (Миколаїв) став Андрій Вадатурський, син загиблого внаслідок російського обстрілу засновника "Нібулона" Олексія Вадатурського.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

"Я змінив свого батька на посаді генерального директора компанії "Нібулон" після його трагічної смерті разом із моєю матір'ю 31 липня поточного року. Війна не лише позбавила компанію її засновника, але також серйозно порушила її роботу та виконання основних завдань. Постраждало все наше виробництво, логістика та експортні можливості. 20% активів компанії знаходяться в умовах тимчасової окупації в південних та східних регіонах України, а обсяги нашого експорту різко впали у порівнянні з попередніми роками. Оскільки сьогодні компанія "Нібулон" не може працювати у звичному режимі, транспортні витрати для аграріїв зросли в десять разів. Це зменшило їхні прибутки та призвело до суттєвого підвищення цін для кінцевого споживача", - сказав Вадатурський у своєму зверненні.

За його словами, компанія закінчила перший етап будівництва нового терміналу в Ізмаїлі Одеської області.

"Це допоможе нам пом'якшити збій використання наших встановлених експортних маршрутів... Ці та інші нещодавні інвестиції компанії "Нібулон" допоможуть зберегти наші позиції на ринку та забезпечать стабільність нашого бізнесу і незалежність від тимчасового зернового коридору через Одесу", - зазначив Вадатурський.

Як повідомляли Українськi Новини, під час масованих обстрілів Миколаєва вночі 31 липня загинув Герой України, власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

"Нібулон" є великим виробником і експортером сільськогосподарської продукції та стивідорною компанією.