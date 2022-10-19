Фінансові новини
- |
- 19.10.22
- |
- 21:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Син загиблого внаслідок російського обстрілу власника «Нібулона» Вадатурського став гендиректором компанії
17:56 19.10.2022 |
Генеральним директором одного з найбільших сільськогосподарських підприємств України компанії "Нібулон" (Миколаїв) став Андрій Вадатурський, син загиблого внаслідок російського обстрілу засновника "Нібулона" Олексія Вадатурського.
Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українськi Новини.
"Я змінив свого батька на посаді генерального директора компанії "Нібулон" після його трагічної смерті разом із моєю матір'ю 31 липня поточного року. Війна не лише позбавила компанію її засновника, але також серйозно порушила її роботу та виконання основних завдань. Постраждало все наше виробництво, логістика та експортні можливості. 20% активів компанії знаходяться в умовах тимчасової окупації в південних та східних регіонах України, а обсяги нашого експорту різко впали у порівнянні з попередніми роками. Оскільки сьогодні компанія "Нібулон" не може працювати у звичному режимі, транспортні витрати для аграріїв зросли в десять разів. Це зменшило їхні прибутки та призвело до суттєвого підвищення цін для кінцевого споживача", - сказав Вадатурський у своєму зверненні.
За його словами, компанія закінчила перший етап будівництва нового терміналу в Ізмаїлі Одеської області.
"Це допоможе нам пом'якшити збій використання наших встановлених експортних маршрутів... Ці та інші нещодавні інвестиції компанії "Нібулон" допоможуть зберегти наші позиції на ринку та забезпечать стабільність нашого бізнесу і незалежність від тимчасового зернового коридору через Одесу", - зазначив Вадатурський.
Як повідомляли Українськi Новини, під час масованих обстрілів Миколаєва вночі 31 липня загинув Герой України, власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
"Нібулон" є великим виробником і експортером сільськогосподарської продукції та стивідорною компанією.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
|Визнати Ічкерію. Для чого це робиться
|Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Син загиблого внаслідок російського обстрілу власника «Нібулона» Вадатурського став гендиректором компанії
|Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство
|Реструктуризацію Нафтогазу заблокував хедж-фонд VR Capital – Financial Times
|Керівництво «Антонова» не вжило заходів для порятунку унікального літака «Мрія», – СБУ
|DCH перемогла у конкурсі АРМА на управління «Глухівським кар'єром кварцитів»
|Окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію
Бізнес
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class