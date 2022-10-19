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АНАЛІТИКА

Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство

 

Парламент підтримав у першому читані законопроєкт «Про особливості утворення акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (реєстр. № 8067).

За відповідний документ проголосував 241 народний депутат, передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєктом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», 100% акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу товариства, а також його функціонування після створення.

Задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави, документом передбачено обмеження, пов'язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна АЕС, ядерних матеріалів і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на червень 2022 року від початку повномасштабного вторгнення загальна сума збитків НАЕК «Енергоатом» перевищила 40 мільярдів гривень.
За матеріалами: Укрінформ
 

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