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Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство
14:15 19.10.2022 |
Парламент підтримав у першому читані законопроєкт «Про особливості утворення акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (реєстр. № 8067).
За відповідний документ проголосував 241 народний депутат, передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.
Законопроєктом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», 100% акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу товариства, а також його функціонування після створення.
Задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави, документом передбачено обмеження, пов'язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна АЕС, ядерних матеріалів і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.
Як повідомляв Укрінформ, станом на червень 2022 року від початку повномасштабного вторгнення загальна сума збитків НАЕК «Енергоатом» перевищила 40 мільярдів гривень.
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