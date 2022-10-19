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АНАЛІТИКА

Реструктуризацію Нафтогазу заблокував хедж-фонд VR Capital – Financial Times

 

Один з найбільших західних інвесторів в Україну компанія VR Capital блокує спроби НАК "Нафтогаз України" реструктуризувати свій борг, пише Financial Times.

За даними джерел видання, VR Capital, у пакеті якої чимало облігації, взяла на себе провідну роль у блокуванні планів української держкомпанії.

Місяць тому VR заявила, що надала понад $1 млн гуманітарної та матеріально-технічної допомоги Україні та висловилася про готовність надавати подальшу підтримку.

Минулого місяця уряд України заявив, що відстрочення виплати облігацій дасть змогу Нафтогазу використати вивільнені кошти на імпорт природного газу та підготовку до опалювального сезону, який може стати "найскладнішим у сучасній історії України", зазначає FT.

Власники облігацій стверджують, що Нафтогаз може легко погасити борги та що рішення відстрочити виплати є політично мотивованим.

"Є багато розчарування через те, що компанія не пішла на виплати", - сказав один зі співрозмовників видання.
VR Capital Group була створена в 1999 році експартнером "Ренесанс Капітал" Річардом Дейцем. Має офіси в Лондоні, Нью-Йорку, Москві та Буенос-Айресі. Під управлінням VR Capital Group є фонди обсягом $5 млрд. 

У 2021 році VR Capital купила три ВЕС в Одеській області. Однак у червні 2021 року компанія заморозила чотири проєкти з вітрової енергетики на тлі новин про введення акцизу. 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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