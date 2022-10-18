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Керівництво «Антонова» не вжило заходів для порятунку унікального літака «Мрія», – СБУ
15:56 18.10.2022 |
Служба безпеки України розслідує, чому Керівництво ДП "Антонов" не вжило всіх необхідних заходів для збереження літака АН-225 "Мрія", знищеного російськими окупантами на аеродромі у Гостомелі у перші дні повномасштабної війни.
Як повідомляє пресцентр СБУ, в рамках розслідування відповідного кримінального провадження проведено низку обшуків.
"Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони летовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків", - зазначається у повідомленні.
У СБУ додали, що наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.
Водночас під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів. Так колишнього гендиректора "Антонова" викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку, нагадали у СБУ.
За даними слідства, у березні цього року він подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них - його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників.
Як повідомлялося, за цим фактом ексдиректору "Антонова" Сергію Бичкову вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Бичков був призначений на посаду гендиректора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До того з листопада 2020 року виконував обов'язки керівника компанії.
Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.
Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, - натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав. Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.
Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, а 4 квітня очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв звільнив Бичкова.
Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.
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