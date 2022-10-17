Фінансові новини
- |
- 17.10.22
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
DCH перемогла у конкурсі АРМА на управління «Глухівським кар'єром кварцитів»
11:40 17.10.2022 |
Компанія, що входить до групи DCH, визнана переможцем конкурсу державного агентства АРМА на визначення управителя активів "Глухівського карʼєру кварцитів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
"Приватне акціонерне товариство "Бластко" із групи DCH здобуло перемогу у відкритому конкурентному конкурсі, проведеному державним агентством АРМА, і після проходження всіх належних процедур стане управителем ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", - сказано у повідомленні.
Як зазначили в DCH, свою перемогу в конкурсі група здобула завдяки наявності багаторічного успішного досвіду управління кар'єрами й іншими видобувними підприємствами, а також досвіду виконання функцій управителя об'єктів, переданих агентству АРМА, забезпечуючи збереження їхньої цілісності і бізнес-функціональності.
Як відзначено у повідомленні DCH, зусилля групи в управлінні "Глухівським карʼєром кварцитів" будуть зосереджені на підтримці його нормальної економічної діяльності.
"Обираючи активи для придбання, інвестування чи управління, DCH завжди діє винятково у правовому полі, оцінює правову чистоту таких об'єктів та керується виключно економічними інтересами і оцінкою бізнес-перспектив таких об'єктів, незалежно від того, хто був їхнім власником", - підкреслюється у повідомленні DCH.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри війну і руйнування деяких об'єктів групи, DCH забезпечує роботою близько 10 тисяч людей та здійснює послідовну політику збереження робочих місць.
З кінця лютого 2022 року підприємства DCH сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,631 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
|Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|DCH перемогла у конкурсі АРМА на управління «Глухівським кар'єром кварцитів»
|Окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію
|Територія замінована, співробітників катують: яка ситуація на ЗАЕС
|Укргазвидобування розпочинає співпрацю з чеською MND
|Джазові вправи для саксофона
|Загарбники відключили всі блоки ЗАЕС та примушують робітників до співпраці з «росатомом» - розвідка
|Уряд розпочав конкурс на незалежних членів наглядових рад трьох держбанків
Бізнес
|Geely купила частку в Aston Martin
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»