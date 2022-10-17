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Окупанти не випускають працівників Запорізької АЕС на підконтрольну Україні територію
10:54 17.10.2022 |
Російські окупанти не випускають на підконтрольну Україні територію працівників Запорізької АЕС, а також тих людей, які раніше працювали на станції, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти не випускають на підконтрольну Україні територію діючих та колишніх працівників Запорізької АЕС. Навіть людей, які вийшли на пенсію, на блок-посту в Василівці розгортають до окупованого Енергодару", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону в неділю.
За його словами, "решта мешканців може проїхати тільки якщо оформить перепустку в комендатурі Мелітополя або інших населених пунктів. Проте термін очікування виїзду сягає 20 днів".
Крім того, Федоров зазначив, що альтернативний шлях виїзду - у бік Грузії, Латвії та Естонії через трасу Бердянськ - Новоазовськ.
"У Новоазовську місцеві окупанти встановили свій фільтраційний пункт. Оформлення виїзду на місці займає від кількох годин до кількох днів. Але поки що цей шлях працює - необхідно ним користуватися", - додав він.
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