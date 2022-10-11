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АНАЛІТИКА

Загарбники відключили всі блоки ЗАЕС та примушують робітників до співпраці з «росатомом» - розвідка

 

Російські загарбники продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані». Крім того, представники зс рф та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції, змушуючи їх підписувати контракти з «росатомом».

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Окупанти продовжують тримати всі шість блоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані». Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС. Також вдалось зберегти постачання електроенергії в місто Енергодар. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги», - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що представники зс рф та окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції. Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з «росатомом».

Напередодні Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін звернувся до працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з проханням не укладати трудових угод із росатомом.

А сьогодні він закликав Всесвітню асоціацію операторів атомних електростанцій (ВАО АЕС) зупинити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня російські загарбники повністю знеструмили Запорізьку атомну електростанцію. 9 жовтня українські фахівці відремонтували та ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська, яку напередодні обстріляли російські війська.
Ключові теги: Росія
 

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