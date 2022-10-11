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Уряд розпочав конкурс на незалежних членів наглядових рад трьох держбанків
13:02 11.10.2022 |
Мінфін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради до трьох державних банків: Ощадбанку, Приватбанку та Укрексімбанку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Конкурси розпочалися 11 жовтня. До кожного банку згідно з законом про банки шукають шість незалежних членів наглядової ради.
Кандидати на відповідну посаду до Ощадбанку подають документи про відповідність вимогам до компанії з добору персоналу ТОВ "Уорд Хауел Україна", до Укрексімбанку - до ТОВ "Педерсен енд партнерс", а до Приватбанку - до ТОВ "Екзекьютів Серч Юкрейн".
Останнім день прийому документів визначено 11 листопада 2022 року.
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