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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ провело ротацію місії на Запорізькій АЕС

 

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) провело першу ротацію своїх представників на Запорізькій атомній станції. Про це пресслужба МАГАТЕ повідомила у Twitter.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що першу ротацію місії МАГАТЕ щодо підтримки та сприяння на ЗАЕС в Україні завершено, і тепер на станції знаходиться нова посилена група експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - йдеться у повідомленні.

Нові члени місії вестимуть роботу з узгодження створення зони ядерної безпеки та захисту навколо атомної станції, уточнили в МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ розпочала роботу на ЗАЕС 1 вересня. З того часу на станції постійно перебували два представники агентства.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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