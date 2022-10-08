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МАГАТЕ провело ротацію місії на Запорізькій АЕС
23:22 07.10.2022 |
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) провело першу ротацію своїх представників на Запорізькій атомній станції. Про це пресслужба МАГАТЕ повідомила у Twitter.
"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що першу ротацію місії МАГАТЕ щодо підтримки та сприяння на ЗАЕС в Україні завершено, і тепер на станції знаходиться нова посилена група експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - йдеться у повідомленні.
Нові члени місії вестимуть роботу з узгодження створення зони ядерної безпеки та захисту навколо атомної станції, уточнили в МАГАТЕ.
Місія МАГАТЕ розпочала роботу на ЗАЕС 1 вересня. З того часу на станції постійно перебували два представники агентства.
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