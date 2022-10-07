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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» розраховує збільшити у 2023 р. видобуток газу мінімум на 5% - голова компанії

 

НАК "Нафтогаз України" розраховує на збільшення видобутку газу в 2023 році щонайменше на 5% у разі поєднання кількох умов, повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

"На заході країни (...) ми збільшуємо видобуток. Водночас у нас є деокуповані райони на Харківщині. Якщо не буде військових втрат, то наступного року там збільшимо видобуток. І ще важлива складова - наступного року ми запускаємо програму горизонтального буріння, це фактично освоєння нетрадиційних колекторів", - описав Вітренко плани компанії в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Отже, поєднавши всі ці фактори, у 2023 році ми можемо очікувати збільшення видобутку щонайменше на 5%", - резюмував він.

Як повідомлялося з посиланням на Вітренка, НАК "Нафтогаз України" у 2023 році має намір збільшити капіталовкладення у розвідку та видобуток газу орієнтовно на 15% порівняно з поточним роком.

Голова газопромислового управління "Львівгазвидобування" (підрозділу "Нафтогазу") Олександр Сендега повідомив, що воно виходить на кінець року зі зростанням видобутку порівняно з 2021 роком орієнтовно на 2% - із 770 млн куб. м до 790 млн. куб. м, у вересні зростання видобутку становило понад 4%.

"Укргазвидобування" у січні-червні 2022 року скоротило відпуск товарного газу на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 6,31 млрд куб. м.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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