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Окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна – «Енергоатом»
11:54 07.10.2022 |
Про це повідомляють в "Енергоатомі".
"Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.
У зв'язку з цим президент ДП "НАЕК "Енергоатом", в. о. генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року", - йдеться у заяві української компанії.
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