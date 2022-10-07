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ФДМУ виставив на приватизацію 6 спиртзаводів
11:42 07.10.2022 |
Фонд державного майна оголосив проведення онлайн-аукціонів в системі "Prozorro.Продажі" з приватизації виробничих потужностей шести державних виробників спирту.
Про це йдеться в повідомленні фонду, передають Українськi Новини.
Так, 10 жовтня відбудеться аукціон з приватизації окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області, зі стартовою ціною 13,8 млн гривень.
13 жовтня відбудеться аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Тростянецький спиртовий завод" у Вінницькій області, зі стартовою ціною 44,1 млн гривень.
17 жовтня відбудеться аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Барський спиртовий комбінат" у Вінницькій області, зі стартовою ціною 4,6 млн гривень.
18 жовтня відбудеться аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Гайсинський спиртовий завод" у Вінницькій області, зі стартовою ціною 18,5 млн гривень.
19 жовтня відбудеться аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Юрковецький спиртовий завод" у Вінницькій області, зі стартовою ціною 15,3 млн гривень.
21 жовтня відбудеться аукціон з приватизації Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області, зі стартовою ціною 30,8 млн гривень.
"Умови приватизації МПД "Укрспирту" передбачають зобов'язання нового власника сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітній платі. Умови приватизації інших спиртових потужностей - погашення боргів з зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців", - йдеться в повідомленні.
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