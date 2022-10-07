Укрзалізниця повністю змінить систему тарифів на перевезення вантажів





Укрзалізниця збирається повністю змінити систему тарифоутворення на перевезення вантажів, заявив голова правління компанії Олександр Камишін 6 жовтня.

Основні нововведення:

→ збірник тарифів на перевезення вантажів скасують

→ замість 29 схем базових ставок залишиться лише одна. Вона буде враховувати тільки відстань перевезення, масу вантажу, особливості перевезення та маршрутизацію

→ замість 15 коефіцієнтів залишиться один

→ замість 38 зборів, встановлених збірником тарифів, залишиться шість. Окрему плату пропонується залишити лише за спеціальні перевезення та послуги з охорони

"Десятки років питання справедливості системи тарифоутворення було болючою темою у відносинах між перевізниками та відправниками вантажу. Сьогодні ми хочемо максимально спростити наявну систему та зробити її справедливою для всіх учасників ринку", - заявив Камишін.

Крім зміни підходу до тарифоутворення, Укрзалізниця також пропонує вирівняти класи вантажних перевезень та встановити єдиний тариф на перевезення порожніх вагонів.

Чинна система тарифоутворення функціонує з 1997 року, а останні корективи до неї вносили 2008 року, розповіли в УЗ. Її давно критикують через диспропорцію між тарифними класами та дискримінацію низки виробників. Так, наприклад, тариф на перевезення порожніх вагонів для різних класів інколи відрізнявся в рази.