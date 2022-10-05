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Президент «Енергоатому» Котін буде виконувати обов'язки гендиректора ЗАЕС
16:35 05.10.2022 |
Президент національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін буде виконувати обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції (Енергодар, Запорізька область).
Про це Котін сказав у своєму відеозверненні у Telegram-каналі "Енергоатому", передають Українськi Новини.
"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова", - сказав він.
За словами Котіна, всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі "Енергоатому".
"Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії, а саме виконувачем обов'язків головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконувача обов'язків першого віцепрезидента - технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка. Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будемо й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!", - зазначив він.
Як повідомляли Українськi Новини, генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов після звільнення з полону не буде працювати на станції.
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