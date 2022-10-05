Президент «Енергоатому» Котін буде виконувати обов'язки гендиректора ЗАЕС

Президент національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін буде виконувати обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції (Енергодар, Запорізька область).

Про це Котін сказав у своєму відеозверненні у Telegram-каналі "Енергоатому", передають Українськi Новини.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова", - сказав він.

За словами Котіна, всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі "Енергоатому".

"Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії, а саме виконувачем обов'язків головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконувача обов'язків першого віцепрезидента - технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка. Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє - з Україною, як і завжди. Будемо й надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі. Не сумнівайтесь у цьому!", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов після звільнення з полону не буде працювати на станції.