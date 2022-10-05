У 1-му півріччі «Інтерпайп» скоротив EBITDA у 2,2 рази

У січні-червні 2022 року порівняно з 1-м півріччем 2021 року трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" скоротив показник EBITDA у 2,2 рази до 50,429 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

У 1-му півріччі 2022 року порівняно з 1-м півріччям 2021 року "Інтерпайп" збільшив виручку на 0,2% до 461,443 млн доларів і скоротив чистий прибуток на 33,6% до 19,532 млн доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2021 році порівняно з 2020 роком "Інтерпайп" знизив показник EBITDA на 16,3%, або на 44,6 млн. доларів до 228,4 млн. доларів.

У 2021 році порівняно з 2020 роком компанія скоротила прибуток у 2,1 раза, або на 103,8 млн. доларів до 91,3 млн. доларів і збільшила виручку на 31%, або на 267,8 млн. доларів до 1,133 млрд. доларів.

У 2021 році порівняно з 2020 роком холдинг збільшив продаж трубної та залізничної продукції на 17% до 776 тис. тонн.

"Інтерпайп" є найбільшим виробником труб та коліс в Україні, контролюючи Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Новомосковський трубний завод та Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Тьюб" (усі - Дніпропетровська область).

У жовтні 2012 року "Інтерпайп" ввів в експлуатацію сталеплавильний комплекс "Інтерпайп сталь".



