Верховний суд США відмовився розглядати справу між Україною і «татнєфтю» на $173 млн

Верховний суд США відмовився розглядати позов українського уряду у справі про втрату росією контролю над Кременчуцьким НПЗ і виплату «татнєфті» $173 млн за рішенням арбітражу. Про це повідомляє Reuters.

Судді відхилили апеляцію України на рішення американського суду нижчої інстанції про підтвердження рішення арбітражу.

У грудні 2007 року після втрати оперативного і корпоративного контролю над «Укртатнафтою» в результаті рейдерського захоплення компанія «татнєфть» ініціювала розгляд в Міжнародному комерційному арбітражі в Парижі проти України. 29 липня 2014 року арбітраж виніс рішення на користь російської компанії. Україна намагалася скасувати це рішення в іноземних судах.

Сумарні претензії «татнєфті» становили $2,4 млрд. У підсумковому рішенні МКА знизив розмір компенсації до $112 млн плюс відсотки, тобто $173 млн.

З 2017 року «татнєфть» через федеральний суд США у Вашингтоні намагається стягнути з України цю суму згідно з рішенням арбітражу. Україна заявила, що це питання не повинно розглядатися в американському суді, адже «татнєфть» не довела, що має будь-які активи в США, а відтак немає підстав для розгляду цього питання в США.

Окружний суддя США Колін Коллар-Котеллі виніс рішення на користь «татнєфті» у 2020 році, а Апеляційний суд США в окрузі Колумбія у 2021 році підтвердив виконання цього рішення. Сторона України звернулася до Верховного Суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення Росії, аргументуючи це тим, що правова боротьба має вестися в українських судах.

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23.10.19 Украина не смогла обжаловать в суде РФ выплату $112 миллионов за захват «Укртатнафты» Коломойским

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.