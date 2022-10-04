Фінансові новини
- |
- 04.10.22
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховний суд США відмовився розглядати справу між Україною і «татнєфтю» на $173 млн
10:27 04.10.2022 |
Верховний суд США відмовився розглядати позов українського уряду у справі про втрату росією контролю над Кременчуцьким НПЗ і виплату «татнєфті» $173 млн за рішенням арбітражу. Про це повідомляє Reuters.
Судді відхилили апеляцію України на рішення американського суду нижчої інстанції про підтвердження рішення арбітражу.
У грудні 2007 року після втрати оперативного і корпоративного контролю над «Укртатнафтою» в результаті рейдерського захоплення компанія «татнєфть» ініціювала розгляд в Міжнародному комерційному арбітражі в Парижі проти України. 29 липня 2014 року арбітраж виніс рішення на користь російської компанії. Україна намагалася скасувати це рішення в іноземних судах.
Сумарні претензії «татнєфті» становили $2,4 млрд. У підсумковому рішенні МКА знизив розмір компенсації до $112 млн плюс відсотки, тобто $173 млн.
З 2017 року «татнєфть» через федеральний суд США у Вашингтоні намагається стягнути з України цю суму згідно з рішенням арбітражу. Україна заявила, що це питання не повинно розглядатися в американському суді, адже «татнєфть» не довела, що має будь-які активи в США, а відтак немає підстав для розгляду цього питання в США.
Окружний суддя США Колін Коллар-Котеллі виніс рішення на користь «татнєфті» у 2020 році, а Апеляційний суд США в окрузі Колумбія у 2021 році підтвердив виконання цього рішення. Сторона України звернулася до Верховного Суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення Росії, аргументуючи це тим, що правова боротьба має вестися в українських судах.
Стаття на тему:
23.10.19 Украина не смогла обжаловать в суде РФ выплату $112 миллионов за захват «Укртатнафты» Коломойским
"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
ТОП-НОВИНИ
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
|Україна подає заявку в НАТО - Зеленський
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Верховний суд США відмовився розглядати справу між Україною і «татнєфтю» на $173 млн
|В Україні представили проекти будівництва заводів з виробництва продукції із флоат-скла на сотні млн доларів
|Бібліотека «Київстар ТБ» розширилася контентом Disney, включно з фільмами Marvel та «Зоряними війнами»
|Кабмін закріпив перейменування Южно-Української АЕС на Південноукраїнську АЕС
|Приватбанк остаточно виграв справу за будівлю головного офісу у Дніпрі
|Перша компанія в Україні отримала повний доступ до «митного безвізу» з ЄС
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності