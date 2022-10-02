В Україні представили проекти будівництва заводів з виробництва продукції із флоат-скла на сотні млн доларів

В Україні представили проекти будівництва заводів з виробництва продукції з флоат-скла у Закарпатській та Кіровоградській областях за EUR195 млн та $250 млн відповідно.

Згідно з презентацією Silverland Industrial Park, проект у с.Ключарки (Мукачівський р-н, Закарпатської обл.) оцінюється в EUR195 млн, при цьому 10% суми складуть власні інвестиції компанії. Площа земельної ділянки під будівництво складає 19 га. Потужність виробничої лінії становитиме 750 тонн/добу.

"До початку повномасштабної війни попит на скло на українському ринку становив 28-30 млн кв. м на рік. Наше підприємство зможе закрити принаймні 50% цієї потреби. Незалежне виробництво дозволить знизити залежність від зовнішніх постачальників, зробити свій внесок у повоєнне відновлення України . Надалі є можливість вийти на міжнародний ринок експорту", - розповів представник Silverland Матвій Ісіченко під час International Investment Fair від UkraineInvest у четвер.

Термін реалізації проекту - два роки, очікуваний період окупності - 4 роки. Внутрішня норма доходності оцінюється аналітиками компанії на 10%, маржа EBITDA - 31%.

За словами Ісіченка, на українському ринку відсутні конкуренти у цій сфері, а близькість підприємства до західного кордону дозволить налагодити співпрацю з найближчими європейськими країнами та скоротити логістичні витрати.

Реалізація проекту заводу флоат-скла компанії Genesis Engineering у Кіровоградській області оцінюється в $250 млн, при цьому власні інвестиції компанії становитимуть $80 млн. Площа земельної ділянки під будівництво заводу становить 38 га.

"Ми плануємо будівництво заводу в центральній частині України, що дає нам гарний баланс доступу до високоякісної сировини та цільового ринку - як внутрішнього, так і експортного", - розповів власник Genesis Engineering Георгій Ідіатуллін.

Потужність виробництва заводу складе 510 тонн/добу, або 18 млн. кв. м скла на рік. Продукція включає прозоре скло завтовшки 2-19 мм, з різним покриттям та відтінками. На виробництві заплановано використання обладнання, яке дозволяє скоротити викиди у навколишнє середовище на 70%.

Реалізація проекту дозволить створити 340 нових робочих місць. Термін будівництва - 3 роки, очікуваний період окупності проекту - 10 років. Внутрішня норма доходності оцінюється аналітиками в 11,28%, маржа EBITDA - 28%. Згідно з планом реалізації проекту, у перший рік роботи прибуток від експорту становитиме орієнтовно $40 млн.

Продукція сертифікуватиметься за євростандартами та орієнтована на експорт, уточнив Ідіатуллін.

Існує досить великий дефіцит подібної продукції у світі, а прогнозоване зростання світового ринку - 8%, європейського - 6,5% щорічно. Обсяг світового ринку на сьогодні - $105 млрд, обсяг українського ринку на 2020 рік становив $200 млн і повністю залежав від імпорту ", - повідомив речник у ході презентації.

За даними Opendatabot, ТОВ "Сільверленд ІП" створено у травні 2022 року. Серед засновників вказані Андрій Ісіченко та Олександр Попов (по 34%), а також Михайло Лашин (32%).

ТОВ "Генеза Інжиніринг" створено у 2014 році. Його власниками вважаються Георгій Ідіатуллін (50%), Костянтин Щербань (33%) та Владлена Кисиленко (16%).



