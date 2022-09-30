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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Бібліотека «Київстар ТБ» розширилася контентом Disney, включно з фільмами Marvel та «Зоряними війнами»
12:40 30.09.2022 |
Платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ» суттєво розширила бібліотеку та поповнила її контентом студії Disney - легально переглянути фільми та мультфільми студії можна за додаткову плату від 49 грн. Всі фільми та серіали доступні в професійному українському дубляжі, а більшість додатково мають оригінальну аудіодоріжку англійської мовою.
Загалом відповідний розділ з фільмами та мультфільмами Disney на «Київстар ТБ» нараховує 36 найменувань. Найсвіжіші релізи датуються 2021 роком. Прикро, що жодного фільму чи серіалу Disney/Marvel за 2022 рік у бібліотеці поки немає, але «Київстар» обіцяє надалі поступово розширювати відеобібліотеку Disney.
Вже зараз в онлайн-кінотеатрі «Київстар ТБ» доступні для перегляду такі касові мультфільми як «Таємниця Коко», «Крижане серце 2», «Історія іграшок 4», «Рая», «Тачки 3», «Душа», «Уперед», «Єнканто. Світ магії». Серед фільмів можна переглянути пригоди «Аладіна», дивосвіт «Чаклунки», «Зоряні війни. Скайвокер. Сходження», «Зоряні війни. Хан Соло», «Кінгсмен», «Круелла», «Смерть на Нілі» та інші блокбастери. Також бібліотека Disney на «Київстар ТБ» включає фільми за коміксами Marvel.
Зважаючи на те, що онлайн-кінотеатр Disney+ все ще недоступний в Україні, ще один альтернативний спосіб легально дивитися фільми та серіали однієї з найбільших медіакорпорацій світу не буде зайвим. Врешті, конкуренція ще ніколи не шкодила споживачу.
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