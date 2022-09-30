Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бібліотека «Київстар ТБ» розширилася контентом Disney, включно з фільмами Marvel та «Зоряними війнами»

12:40 30.09.2022 |

Новини компаній

Бібліотека «Київстар ТБ» розширилася контентом Disney, включно з фільмами Marvel та «Зоряними війнами»

 

Платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ» суттєво розширила бібліотеку та поповнила її контентом студії Disney - легально переглянути фільми та мультфільми студії можна за додаткову плату від 49 грн. Всі фільми та серіали доступні в професійному українському дубляжі, а більшість додатково мають оригінальну аудіодоріжку англійської мовою.

Загалом відповідний розділ з фільмами та мультфільмами Disney на «Київстар ТБ» нараховує 36 найменувань. Найсвіжіші релізи датуються 2021 роком. Прикро, що жодного фільму чи серіалу Disney/Marvel за 2022 рік у бібліотеці поки немає, але «Київстар» обіцяє надалі поступово розширювати відеобібліотеку Disney.

Вже зараз в онлайн-кінотеатрі «Київстар ТБ» доступні для перегляду такі касові мультфільми як «Таємниця Коко», «Крижане серце 2», «Історія іграшок 4», «Рая», «Тачки 3», «Душа», «Уперед», «Єнканто. Світ магії». Серед фільмів можна переглянути пригоди «Аладіна», дивосвіт «Чаклунки», «Зоряні війни. Скайвокер. Сходження», «Зоряні війни. Хан Соло», «Кінгсмен», «Круелла», «Смерть на Нілі» та інші блокбастери. Також бібліотека Disney на «Київстар ТБ» включає фільми за коміксами Marvel.

Зважаючи на те, що онлайн-кінотеатр Disney+ все ще недоступний в Україні, ще один альтернативний спосіб легально дивитися фільми та серіали однієї з найбільших медіакорпорацій світу не буде зайвим. Врешті, конкуренція ще ніколи не шкодила споживачу.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5611
  0,5869
 1,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8681  0,41 1,00 42,0727  0,21 0,50
EUR 39,3758  0,02 0,04 40,8923  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес