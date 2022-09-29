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Кабмін закріпив перейменування Южно-Української АЕС на Південноукраїнську АЕС
11:23 29.09.2022 |
Кабінет Міністрів України закріпив перейменування Южно-Української АЕС у Миколаївській області на Південноукраїнську АЕС.
Відповідну постанову Кабміну від 27 вересня 2022 року №1061 про внесення змін до інших постанов з питань діяльності НАЕК "Енергоатом" розміщено на Урядовому порталі в середу.
Як повідомлялося, наприкінці квітня президент "Енергоатому" Петро Котін підписав наказ про таке перейменування цієї атомної станції.
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