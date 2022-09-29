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АНАЛІТИКА

Приватбанк остаточно виграв справу за будівлю головного офісу у Дніпрі

 

Верховний Суд залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було відмовлено компанії "Океанмаш" у спробі скасувати право власності "Приватбанку" на будівлю головного офісу у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Відповідне рішення ухвалено у середу, 28 вересня, Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду.

Йдеться про будівлю, яка наразі використовується як головний офіс банку у Дніпрі, у якому працює понад 4 тисяч співробітників фінустанови. Вона перейшла у власність банку за три місяці до націоналізації у 2016 році як предмет іпотеки, яку стягнули для погашення боргу пов'язаної з ексвласниками банку компанії.

У 2016 році компанія "Океанмаш" з орбіти ексвласників, яка з 2020 року судилася з "Приватбанком" за будівлю, відповідним листом повідомив банк про згоду передати йому офісну будівлю для недопущення збільшення заборгованості за кредитним договором.

Згодом, у 2020 році, ця компанія звернулася до Госпсуду Дніпропетровської області з вимогою позбавити "Приватбанк" права власності на будівлю в Дніпрі. Тоді суд задовольнив позов.

За два роки, у квітні 2022 року, суд задовольнив апеляційні скарги Приватбанку та Дніпропетровської обласної прокуратури та відмовив у позові "Океанмашу".

За матеріалами: Економічна правда
 

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