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Перша компанія в Україні отримала повний доступ до «митного безвізу» з ЄС
16:57 28.09.2022 |
Державна митна служба надала першій компанії в Україні всі основні дозволи та авторизовані статуси для застосування основних транзитних спрощень у рамках "митного безвізу" з Європейським Союзом. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
Дозволи надано мережі торговельних центрів "Епіцентр К", уточнюють у Держмитниці.
Отримані спрощення дозволять "Епіцентру К" поміщати товари під процедуру спільного транзиту, а також отримувати товари на території своїх складських приміщень без заїзду до митниці відправлення або на митницю призначення, що зменшить логістичні витрати, а також скоротить час на проходження митних формальностей.
У Держмитниці уточнюють, що півтора роки тому "Епіцентр К" стала однією з перших компаній, яка почала подавати декларації згідно з Конвенцією про процедуру спільного транзиту (NCTS), коли ця система тестувалася на національному рівні.
На етапі національного застосування чотири підприємства скористалися можливістю отримати транзитні спрощення, які продовжать діяти і з початком міжнародного застосування NCTS з 1 жовтня 2022 року, додають у Держмитниці.
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