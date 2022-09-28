Перша компанія в Україні отримала повний доступ до «митного безвізу» з ЄС

Державна митна служба надала першій компанії в Україні всі основні дозволи та авторизовані статуси для застосування основних транзитних спрощень у рамках "митного безвізу" з Європейським Союзом. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Дозволи надано мережі торговельних центрів "Епіцентр К", уточнюють у Держмитниці.

Отримані спрощення дозволять "Епіцентру К" поміщати товари під процедуру спільного транзиту, а також отримувати товари на території своїх складських приміщень без заїзду до митниці відправлення або на митницю призначення, що зменшить логістичні витрати, а також скоротить час на проходження митних формальностей.

У Держмитниці уточнюють, що півтора роки тому "Епіцентр К" стала однією з перших компаній, яка почала подавати декларації згідно з Конвенцією про процедуру спільного транзиту (NCTS), коли ця система тестувалася на національному рівні.

На етапі національного застосування чотири підприємства скористалися можливістю отримати транзитні спрощення, які продовжать діяти і з початком міжнародного застосування NCTS з 1 жовтня 2022 року, додають у Держмитниці.