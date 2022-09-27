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Суд передав АРМА завод напівфабрикатів «Єрмоліно». Його власник – росіянин
08:54 27.09.2022 |
Подільський районний суд міста Києва 8 вересня вирішив передати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами завод напівфабрикатів "Єрмоліно". Його власник - росіянин Ілля Алєксандров.
За рішенням суду, в управління АРМА перейдуть 70%-ві частки Алєксандрова у трьох українських компаніях: ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмром" та ТОВ "Єрмак голд", а також комплекс з виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів у селі Чумаки Дніпропетровської області, який належить компанії "Ромєрм".
У складі співвласників цих трьох компаній також вказана фірма Еbr Finanznolding Аg зі Швейцарії.
Ще одна компанія Алєксандрова ТОВ "Київ-Торг", банківські рахунки цих компаній і земля в Чумаках залишаються під арештом, але в управління АРМА не переходять.
Ухвала може бути оскаржена у Київському апеляційному суді.
Для потреб Росії під такою самою маркою "Продукти Єрмоліно" виготовляються напівфабрикати у Калузькій області. Свою назву напівфабрикати "Єрмоліно" отримали на честь російського міста Єрмоліно в цьому регіоні.
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