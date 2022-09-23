Верховний Суд визнав недійсним придбання Новинським акцій Харківобленерго

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у середу, 21 вересня, визнав недійсним договір купівлі-продажу 29,7950% акцій Харківобленерго, які компанія Smart Holding (Cyprus) Ltd придбала в Inter Growth Investments Limited. Про це повідомила пресслужба Smart Holding.

Рішення суду ухвалено за позовом менеджменту Харківобленерго, який звернувся до суду з вимогою визнання недійсним договору придбання акцій.

У холдингу зауважують, що перші дві інстанції відмовили в задоволенні зазначених вимог.

"Рішення ж касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером АТ "Харківобленерго"", - йдеться в повідомленні.