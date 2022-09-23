Одесский Институт им. Филатова внедряет технологии искусственного интеллекта для диагностики нарушений зрения

Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова Национальной академии медицинских наук Украины (Одесса) совместно со стартапом CheckEye внедряет технологии искусственного интеллекта для ранней диагностики нарушений зрения у пациентов с диабетом.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в клинике, технология CheckEye, в частности, позволит на ранних стадиях диагностировать диабетическую ретинопатию, которая является - одним из наиболее распространенных у пациентов с диабетом осложнений. Оно может привести к частичной или полной потере зрения.

Решение от CheckEye позволяет повысить точность и доступность диагностики диабетической ретинопатии за счет использования возможностей искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект с помощью специальных алгоритмов анализирует изображение глазного дна пациента на наличие симптомов болезни и оперативно сообщает врачу о результатах диагностирования.

Корректно диагностировать заболевание искусственному интеллекту позволяет интеграция в программное решение базы данных с информацией о ходе заболевания, доступ к которой имеют эксперты Института им. В.П. Филатова. Имея значительный опыт и доступ к клиническим материалам, они помогают наполнять базу данных разнообразными изображениями глазного дна пациентов, больных диабетической ретинопатией на разных стадиях заболевания. Благодаря полученным материалам искусственный интеллект имеет возможность провести сравнительный анализ между изображениями больного и здорового глаза и предоставить подробные результаты врачу. Получив информацию, специалист сможет как можно быстрее разработать и предложить пациенту план лечения.

Диабетическая ретинопатия - полностью контролируемое на ранних стадиях поражение сетчатки глаза диабетического происхождения. Является одним из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета. Она проявляется в виде диабетической микроангиопатии, поражающей сосуды сетчатой оболочки глазного яблока, наблюдаемой у 90% пациентов при сахарном диабете. Наиболее часто развивается при длительном течении сахарного диабета. Полная потеря зрения у пациентов с сахарным диабетом наступает в 25 раз чаще, чем среди лиц, не страдающих этим недугом.

В условиях войны и возросшего уровня стресса среди населения в ближайшие годы можно ожидать значительного роста количества случаев заболевания диабетом - до 25%, что повышает важность внедрения технологии CheckEye.

Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМНУ основан в 1936 году. Является ведущим научным и медицинским учреждением и национальным центром научных исследований в сфере офтальмологии. На базе института действуют четыре национальных центра, которые охватывают наиболее распространенные офтальмологические патологии: Украинский офтальмотравматологический центр, Центр детской офтальмопатологии, Центр офтальмоонкологии, Глазной ожоговый центр.

Клиника института - это офтальмологический центр, где проводятся все виды диагностики и лечения глазных заболеваний с применением инновационных технологий.



