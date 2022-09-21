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АНАЛІТИКА

«Укроборонпром» спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

 

Держконцерн "Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод - відповідну угоду сторони підписали напередодні.

Про це повідомили в "Укроборонпромі" на брифінгу 20 вересня.

При цьому у концерні не уточнюють деталі будівництва заводу і не називають країну-партнера.

"Це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укроборонпромі" заявили, що підприємства державного ОПК працюють цілодобово над виробництвом, модернізацією та відновленням озброєння для ЗСУ.

"З початком повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік.

Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п‘ятому колу, а після відновлення - повертались у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо у полях. Таким чином, приведення у бойову готовність - в тому числі після пошкоджень - української, іноземної та трофейної техніки - це ключова компетенція концерну станом на сьогодні", - звітують в концерні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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