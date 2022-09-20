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Нафтогаз створив нову компанію для газорозподільного бізнесу
17:03 20.09.2022 |
НАК "Нафтогаз України" на початку вересня створив нову компанію - ТОВ "Газорозподільні мережі України". Про це свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Основним видом діяльності підприємства зі статутним фондом 250 млн грн буде розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.
Керівником компанії буде Денис Миргородський.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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