Апеляційний суд ухвалив передати 40% акцій Полтавського ГЗК Жеваго колишнім акціонерам

Гірничорудна компанія Ferrexpo повідомила про програш в апеляції у судовій суперечці з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій її найбільшого українського активу - Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).

Про це йдеться у біржовому повідомленні Ferrexpo, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі компанія отримала рішення суду апеляційної інстанції за позовом, в якому йдеться, що договір купівлі-продажу акцій, укладений у 2002 році, є недійсним, і 40,19% акцій ПГЗК мають бути передані заявникам", - наголосили в компанії.

У компанії нагадали, що у першій інстанції у травні 2021 року вона виграла, і заявила, що продовжить захищати свої інтереси та інтереси своїх акціонерів та вивчає всі варіанти, включаючи право на оскарження цього рішення в українському Верховному суді.

"На підставі подробиць судового рішення, наданих апеляційним судом, керівництво вважає, що Ferrexpo має вагомі аргументи для захисту своєї позиції", - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, у 2002 році чотири компанії-нерезиденти з групи VS Energy (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service) продали 40,19% акцій ПГЗК особам, пов'язаним із нинішнім мажоритарним власником Ferrexpо Костянтином Жеваго.

Потім унаслідок кількох додаткових емісій, серії інших перепродажів, а також примусового викупу акцій у міноритаріїв у межах процедури squeeze-out єдиним акціонером ПГЗК стала Ferrexpo, котирована на Лондонській фондовій біржі.

У 2005 році ці чотири компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу та проведення допемісій. Вони домагалася відновлення своєї частки у ПГЗК. Вищий господарський суд України у лютому 2015 року підтримав прийняте раніше рішення Верховного суду країни та позицію ПГЗК у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років, відмовивши позивачам.

Однак наприкінці 2020 року вказані колишні акціонери ПГЗК знову оскаржили цю угоду в українському суді.



