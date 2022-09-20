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ПриватБанк заявив про перемогу в Лондонському арбітражі у справах про облігації
22:31 19.09.2022 |
ПриватБанк здобув перемогу в Лондонському арбітражному суді, що дозволило йому заощадити понад 1 млрд дол.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
"АТ КБ "ПриватБанк" (далі - "Банк") радий повідомити, що 13 вересня 2022 року арбітражні провадження були остаточно вирішені на користь Банку, всі позовні вимоги до Банку були повністю відхилені", - йдеться в повідомленні.
У фінустанові не навели інших подробиць з огляду на положення щодо конфіденційності, що застосовуються у Лондонському міжнародному арбітражному суді (ЛМАС).
Як повідомлялось, із листопада 2017 року ПриватБанк був залучений до розпочатих проти нього арбітражних проваджень ЛМАС щодо єврооблігацій, випущених у 2010 році та у 2013 році.
Грошові кошти, отримані в результаті випуску облігацій, були надані UK SPV Credit Finance Plc, спеціально створеною юридичною особою, на користь банку відповідно до кредитних договорів від 17 вересня 2010 року (200 млн дол. США) та 25 лютого 2013 року (175 млн дол. США).
У грудні 2016 році, в межах заходів з націоналізації ПриватБанку, щодо чотирьох кредитів на загальну суму 595 млн дол. США було проведено процедуру "беіл-ін". Згідно з українським законодавством, в результаті такої процедури всі зобов'язання Банку перед емітентом за чотирма згаданими кредитами були повністю погашені.
В арбітражних провадженнях, розпочатих у 2017 році, позивачі заявляли, що процедура "беіл-ін" не була чинною відповідно до англійського законодавства. Банк представив дві лінії захисту, зокрема, доводив, що кредитні договори не могли бути звернені до примусового виконання за англійським правом, оскільки на них впливали питання незаконності, пов'язані із колишніми власниками банку та їхніми пов'язаним компаніями. Згодом, 4 травня 2021 року, Банк Англії оголосив своє рішення про визнання процедури "беіл-ін", здійсненої в Україні.
Після цього 3 вересня 2021 року арбітражний суд виніс остаточні рішення, які передбачали як відхилення всіх позовних вимог проти Банку, так і підтвердження, що Банк не має жодних зобов'язань з виплати основної суми та процентів позивачам.
"Разом ці суми дозволили Банку заощадити понад 1 млрд дол. США на користь України та її народу", - наголошують у фінустанові.
Беіл-ін (Bail-in) - інструмент врегулювання неспроможності, який дає змогу списати або конвертувати акції, борги та інші зобов'язання банку для покриття збитків і рекапіталізації банку. Це також дає змогу покладати збитки на акціонерів і незабезпечених кредиторів шляхом анулювання або зменшення суми їхніх вимог.
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