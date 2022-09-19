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Нормативы к началу сентября нарушали 10 украинских банков - НБУ

 


Норматив регулятивного капитала (норматив Н1, не меньше 200 млн грн) по состоянию на 1 сентября 2022 года нарушал Альпари Банк с показателем 194,446 млн грн, БТА Банк - 189,198 млн грн и банк "Форвард" - 152,167 млн грн, свидетельствует ежемесячная статистика, опубликованная на сайте Национального банка Украины (НБУ) впервые с начала полномасштабной войны.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) нарушали Индустриалбанк (55,32%), Кредитвест банк (31,5%), банк "Форвард" (30,64%), ПравэксБанк (28,31%)и Мотор-Банк (25,95%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 5%) нарушали Ощадбанк (166,8%), ПриватБанк (124,3%), Индустриалбанк (21,38%) и банк "Форвард" (6,17%).

По данным НБУ, норматив коэффициента покрытия ликвидностью в инвалюте (LCRів, не менее 100%) нарушал Айбокс Банк - 78,37%.

Указывается, что банк "Форвард" также нарушал норматив достаточности регулятивного капитала (норматив Н2, не меньше 10%) с показателем 6,91% и норматив достаточности основного капитала (норматив Н3, не менее 7%) с показателем 6,91%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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