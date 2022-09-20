McDonald's розпочинає поетапне відкриття ресторанів в Україні





Перші три ресторани McDonald's у Києві відкриються завтра, 20 вересня, повідомила пресслужба компанії.

"Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців. Спочатку заклади працюватимуть лише на доставку, а зали, експрес-вікна та "МакДрайв" відкриються у жовтні. Першим запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва: проспект Бажана, 3в (м. Харківська); вул. Гришка, 7 (м. Позняки); проспект Гагаріна, 2а (Дарниця)", - повідомила керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's Алеся Муджирі.

За її словами, приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватиметься решта ресторанів у столиці та різних містах на заході країни.

Спершу отримати замовлення можна буде лише через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald's із доставки компанія Glovo.

"На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою "МакДрайв" та експрес-віконцями. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості зможуть самостійно відвідати ресторани", - повідомила Муджирі.

Ресторани мережі в Україні зачинилися 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки. Компанія підтримує команду з понад 10 тис. осіб, продовжуючи виплачувати заробітну плату. Окрім цього, на гуманітарні потреби передала більше ніж 700 тонн продукції. Спільно з Фундацією "Дім Рональда Макдональда" McDonald's ініціювала та реалізувала програми гуманітарної допомоги для підтримки українців. Українські сім'ї вже отримали понад 100 тис. продуктових наборів, а медичні заклади - 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування великих ран, за допомогою яких лікується більшість пацієнтів із мінно-вибуховими ранами.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

