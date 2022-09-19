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Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі, – МАГАТЕ
10:53 19.09.2022 |
Запорізька атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередачі, які були пошкоджені під час війни.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Відновлена лінія напругою 750 кВ наразі забезпечує найбільшу в Європі атомну електростанцію, останній діючий реактор якої було зупинено 11 вересня, електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.
Після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до тієї самої лінії 750 кВ, вона спочатку покладалася на електроенергію, яку виробляла сама станція, а потім на резервні лінії електропередач, які з'єднували її з мережею через електророзподільний пункт сусідньої теплоелектростанції, пише МАГАТЕ.
Після повторного підключення основної лінії три резервні лінії електропередачі знову залишаються в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були пошкоджені раніше, залишаються несправними.
Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій безпеки. Із 5 вересня станція не постачає електроенергію домогосподарствам, заводам та іншим, хто покладається на неї для своїх потреб.
Лінія 750 кВ була відновлена того ж дня, коли "Енергоатом" повідомив про поставку запчастин для ремонту ліній електропередачі, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції. Ці поставки запчастин і палива на місці підтвердили експерти МАГАТЕ.
Зазначається, що Запорізька АЕС утримується російськими військами, але продовжує експлуатуватися українським персоналом.
Як повідомлялося, Рада управляючих МАГАТЕ - організації ООН, яка складається з 35 країн-членів - у четвер ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії припинити окупацію Запорізької АЕС в Україні.
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