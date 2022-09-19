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На ЗАЕС вдалося завезти найнеобхідніші запчастини, матеріали та дизель - Енергоатом
10:26 19.09.2022 |
Колона з 25 вантажівок ДП «НАЕК «Енергоатом» прибула до тимчасово захопленого росіянами Енергодару і завезла на Запорізьку атомну електростанцію найнеобхідніші запчастини для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків, хімреагенти та дизельне пальне.
Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Енергоатому, передає Укрінформ.
"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП «НАЕК «Енергоатом», пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти", - йдеться у повідомленні.
Крім того, інформують в Енергоатомі, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.
Зазначають, що вантаж, попри небезпеку та труднощі, доправили водії Енергоатома, зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.
Як повідомляв Укрінформ, ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими. Відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ.
МАГАТЕ 6 вересня представило звіт за результатами інспекції ЗАЕС. У документі зафіксовано випадки розміщення російської військової техніки на території Запорізької АЕС, зокрема у машинних залах енергоблоків.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на необхідності негайного створення зони ядерної та фізичної безпеки на Запорізькій АЕС. Його пропозиція передбачає відсутність атак та обстрілів станції, але не стосується "широкої демілітаризації та переміщення військ".
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