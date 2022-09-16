Ексголова Мінсоцполітики Лазебна отримала посаду в наглядовій раді «Укргазбанку»





Ексголова Міністерства соціальної політики Марина Лзебна стала представником акціонера - держави - у наглядовій ради державного "Укргазбанку". Вона вступить на посаду після погодження НБУ.

Про це йдеться у повідомленні держбанку у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку (SMIDA)

У повідомленні йдеться, що з 14 вересня припинено повноваження членів наглядової ради - представників держави Дениса Улютіна та Андрія Свистуна.

Водночас новими членами наглядової ради представниками держави призначено Марину Лазебну та Яну Бугрімову.

Улютіна, який перебував на посаді 1 рік і 9 місяців, замінили на Яну Бугрімову, Свистуна (перебував на посаді 4 місяці) - на Лазебну.

Зазначається, що протягом останнiх п'яти рокiв Яна Бугрімова обiймала такi посади:

11.2018 - по даний час - ТОВ "У4 Україна", директор;

04.2018 - 06.2018 - Міністерство фінансів України, директор департаменту податкової політики;

08.2015 - 02.2017 - ТОВ "Центр реформ", директор.

Марина Лазебна з березня 2020 року по липень 2022-го була міністеркою соціальної політики.

Відповідно до частини 12 ст.42 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" член ради банку вступає на посаду після його погодження НБУ.

У повідомленні вказано, що строк повноважень Лазебної і Бугрімової з дня отримання "Укргазбанком" листа про їх погодження Нацбанком - до дати завершення дії воєнного стану (відповідно до рішення НЦКПФР від 16.03.2022 та рішення наглядової ради "Укргазбанку" від 18.04.2022).



