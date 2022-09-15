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АНАЛІТИКА

«Нова пошта» знизила ціни на доставку посилок у Польщу у 2,5 раза

14:19 14.09.2022 |

Новини компаній

 

"Нова пошта" знижує ціни на доставку посилок з особистими речами з України в Польщу у 2,5 раза.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відтепер українці можуть надсилати посилки із особистими речами в Польщу за новими спеццінами:

до 2 кг - 250 грн замість 600 грн;
до 10 кг - 325 грн замість 900 грн;
до 30 кг - 400 грн замість 1500 грн.

За таким тарифом можна відправити посилку до поштомату в Польщі або кур'єром на адресу. Доплачувати за кур'єра не потрібно, адже послуга вже включена до вартості.

У компанії пояснили, що відправити можна виключно вживані особисті речі, без цінників та бірок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо.

Термін доставки становить від 5 робочих днів.

Для того, щоб відправити речі у Польщу, потрібно принести відкриту посилку у будь-яке відділення "Нової пошти", назвати країну та тип доставки - у поштомат або кур'єром; назвати дані отримувача у Польщі - ПІБ, польський номер телефону отримувача та його електронну пошту; вказати номер поштомату, у який має бути доставлена посилка, та сплатити відправлення.

Щоб знайти потрібний поштомат у Польщі, можна скористатися пошуком на Google-мапах та ввести "inpost paczkomaty" - https://www.google.com.ua/maps. Якщо доставка кур'єром - достатньо вказати повну адресу отримувача: індекс, назву міста, назву вулиці та номер будинку, номер квартири для багатоквартирних будинків.

У поштомат в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг та максимальним розміром 41x38x64 см. Якщо вага віправлення від 26 до 30 кг або розмір посилки більший, ніж комірка поштомату, то доставка буде здійснюватись на адресу отримувача, додали в "Новій пошті".


 

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