Фонд гарантування продовжив прийняття заявок від претендентів на «Банк Січ»

Фонд гарантування вкладів повторно продовжив строки конкурсу з пошуку інвесторів на виведення «Банку Січ» з ринку: не всі встигли подати заявки.

Про це повідомила пресслужба Фонду, поінформовані співрозмовники ЕП.

Так, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку банку продовжено до 19 вересня включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня.

"Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу", - йдеться у повідомленні ФГВ.

За даними ЕП, Фонд отримав прийшов лише один пакет документів від одного учасника конкурсу у попередньо встановлений термін. Цим учасником був один із українських комерційних банків, при цьому від київської влади Фонд не отримав повний пакет документи. Раніше повідомлялося, що столиця хоче інвестувати в "Банк Січ" для створення на його базі Муніципального банку Києва.

Як повідомляв Forbes Україна, активами "Банку Січ" зацікавилися пʼять покупців: Акордбанк Данила, РВС Банк, Таскомбанк, "Укрпошта" та Київська міськадміністрація.

За новими термінами переможця конкурсу Фонд визначить до 23 вересня.