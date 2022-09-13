Фінансові новини
- |
- 13.09.22
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нафтогаз» завершив реструктуризацію одного з випусків євробондів
13:11 13.09.2022 |
НАК "Нафтогаз України" отримав схвалення Кабінету міністрів на завершення угоди з власниками єврооблігацій з відстрочення виплат на два роки. Йдеться про випуск на 600 млн євро з погашенням у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК на Ірландській фондовій біржі.
Згідно з повідомленням, "пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовані".
Водночас "Нафтогаз" разом Кабміном і Мінфіном продовжує розглядати подальші кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про реструктуризацію.
Нагадаємо, "Нафтогаз" домовився про реструктуризацію випуску євробондів на 600 млн євро. Компанія може оплатити тіло боргу не у 2024 році, а ву2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024 році.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Відлуння візиту Блінкена. Чи справді Байден примушує Зеленського до переговорів із Путіним
ТОП-НОВИНИ
|Уряд, Єврокомісія та Світовий банк оцінюють потреби України у відновленні та реконструкції у $349 млрд
|П'ятий Рамштайн. Підсумки зустрічі та заяви союзників України
|Ворожий агент. Чому Путіна звинуватили у держзраді
|НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» завершив реструктуризацію одного з випусків євробондів
|МАГАТЕ повідомило про відновлення другої резервної електролінії до ЗАЕС
|Укренерго отримало ₴3,7 мільярда з моменту відновлення експорту електроенергії
|Україна повністю зупинила Запорізьку АЕС
|Україна планує увійти в листопад із запасами у ПСГ 14,4-15 млрд куб. м - голова «Нафтогазу»
|"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"
Бізнес
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249
|Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду
|Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління
|Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я
|Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu