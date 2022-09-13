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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ повідомило про відновлення другої резервної електролінії до ЗАЕС

 

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про успішне відновлення ще однієї лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволить проводити безпечне охолодження реакторів на станції.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МАГАТЕ, поширеному в понеділок, передає Укрінформ.

«Відновлено другу резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції, що дозволяє оператору тримати одну лінію в резерві, а за допомогою іншої забезпечувати станцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки під час відключення», - вказується в повідомленні.

Уточнюється, що відновлена лінія потужністю 750/330 кВ використовується для подачі на АЕС необхідного живлення, а лінія на 330 кВ залишається резервною. У МАГАТЕ підкреслили, що це важливо було забезпечити в контексті ядерної безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи.

Останній зупинений реактор на ЗАЕС (№6), який до цього забезпечував власні потреби електростанції, тепер перейшов у стан холодної зупинки, як і решта п'ять реакторів. Це означає, що для охолодження йому буде потрібно менше енергії.

Водночас агентство наводить заяву гендиректора Гроссі, котрий підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою на станції, яка опинилася посеред зони бойових дій, залишається нестабільною. Чотири основні зовнішні лінії електропередач ЗАЕС не працюють, і зараз вона не забезпечує електроенергією домогосподарства, підприємства та інші об'єкти.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в понеділок уточнив пропозицію щодо створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької АЕС. Вона передбачає відсутність обстрілів станції, але не стосується «широкої демілітаризації та переміщення військ».
 

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