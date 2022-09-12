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АНАЛІТИКА

Україна повністю зупинила Запорізьку АЕС

 

Запорізька атомна енергостанція повністю зупинилась, повідомила вранці у неділю пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Останній з енергоблоків, що працював, відключили від енергомережі о 3:41 ночі 11 вересня після того, як вдалося відремонтувати одну з ліній електропередачі, що з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Останні три доби енергоблок №6 працював в режимі енергоострова, подаючи живлення лише на власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

Увечері 10 вересня одну з ЛЕП відремонтували, і живлення ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України.

"Відтак було ухвалено рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан - холодний зупин", - повідомили в ЗАЕС.

У випадку повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою України ЗАЕС отримуватиме струм від дизель-генераторів. Термін їхньої роботи залежить від обсягів наявного дизельного палива. Енергоатом робить усе можливе, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизелю.

"Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС", - заявив Енергоатом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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